Это нужно оккупантам, чтобы они могли сорвать предложенное Дональдом Трампом 30-дневное перемирие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

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Как Россия хочет дискредитировать действия ВСУ в Курской области

Российский президент Владимир Путин, другие лица правительства страны-агрессора, российские государственные СМИ и прокремлевские пропагандисты недавно усилили заявления, обвиняя ВСУ в якобы совершении "военных преступлений" в Курской области во время операции украинской армии, которая уже длится 7 месяцев.

Так, 13 марта в ответ на предложение о временном прекращении огня от США и Украины Путин спросил, должна ли Россия позволить украинским войскам покинуть Курскую область "после того, как они совершили много преступлений против мирного населения", а на следующий день повторил заявления, что ВСУ "совершили терроризм в Курской области".

Следственный комитет России объявил 12 марта, что открывает расследование вероятных "военных преступлений" Украины в районах Курской области, где шли тяжелые бои, и объявил об осуждении двух украинских военных за вероятный "терроризм" и "военные преступления" в Курской области 14 марта,

– пишут аналитики.

Эксперты также утверждают, что российские ультранационалистические паблики, в том числе связанные с Кремлем, в последние дни все чаще повторяют заявления Путина и утверждения российских государственных СМИ, которые обвиняют украинские силы в "военных преступлениях", включая якобы казни мирных жителей в Курской области. Однако, по данным ISW, эти претензии не являются обоснованными.

"Путин, вероятно, намерен использовать этот нарратив, ложно изображая украинские силы как жестоких военных преступников – как это сделал Кремль в конце 2021 и 2022 годов, чтобы оправдать полномасштабное вторжение России в Украину и испортить или отсрочить дискуссии о 30-дневном прекращении огня, особенно в противовес попыткам российского президента показать себя "милосердным лидером"", – говорится в отчете.

А российские ультранационалисты использовали обвинения Путина и государственных СМИ относительно "военных преступлений" ВСУ в Курской области, чтобы поддержать свои призывы к Москве отказаться от любого прекращения огня в Украине и оправдать жестокое обращение с украинскими солдатами на поле боя.