Так, из-за вторжения России исчезли тысячи украинцев. Об этом сообщил представитель Международной комиссии по пропавшим без вести Мэтью Холлидей.

Важно Более 7 тысяч украинских военных считаются пропавшими без вести, – омбудсмен Котенко

Сколько людей пропали без вести во время войны в Украине

Как стало известно, во время вторжения России в Украину пропали без вести более 15 тысяч человек. По словам чиновника, неизвестно, сколько людей были насильственно перемещены, содержатся под стражей в России, живы и разделены с членами своих семей, или умерли и похоронены.

Холлидей отметил, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине продлится годами, даже после прекращения боевых действий.

По его словам, цифра в 15 тысяч человек оптимистичная, если учесть, что в одном только Мариуполе погибли или пропали без вести 25 тысяч человек.

Цифры огромные, и вызовы, с которыми сталкивается Украина, огромные. Кроме того, они ведут войну с Россией,

– подчеркнул Холлидей.

Куда обращаться, если близкие пропали без вести во время войны

Для того, чтобы найти информацию о родных, создали горячую линию офиса уполномоченного по пропавшим без вести.

Для того, чтобы обратиться на горячую линию офиса уполномоченного по пропавшим без вести, следует позвонить по телефонам:

0 800 339247 (время работы 9:00 – 17:00);

38 (095) 896 04 21 (круглосуточно).

На второй контакт можно не только звонить по телефону, но и писать в вайбер или телеграм. Обращаться на горячую линию можно по данным как гражданских, так и военных.

В случае с вопросами пропавших без вести следует обращаться непосредственно к уполномоченному.

Когда обращение поступает в другие органы власти, которые не уполномочены заниматься этим вопросом, человек только теряет свое критически важное время.

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