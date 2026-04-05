Что делать, если без вести пропал близкий человек: в МВД объяснили пошаговый алгоритм действий

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к тому, что многие украинцы потеряли связь с родными. Речь идет не только о военных, но и о гражданских, которые теперь считаются пропавшими без вести.

Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" рассказало 24 Каналу, какие шаги должны сделать родные, чтобы повысить шансы на поиск своих пропавших без вести близких.

Что могут сделать родные, чтобы ускорить поиски пропавшего без вести?

Обратиться в ближайшее отделение полиции по месту своего проживания.

В МВД подчеркнули, что при обращении в полицию родным пропавшего или пропавшей без вести необходимо иметь с собой следующие документы:

свой паспорт;

документы, которые удостоверяют ваши родственные связи.

Такими документами могут быть:

свидетельство о браке (в случае обращения жены / мужа);

свидетельство о рождении пропавшего (если обращаются родители);

свидетельство о рождении заявителя и пропавшего (в случае обращения брата/сестры, сына/дочери);

фотографию пропавшего лица;

извещение с ТЦК и СП о безвестном исчезновении (в случае исчезновения военнослужащего).

Получить у следователя выписку из единого реестра досудебных расследований и памятку о процессуальных правах потерпевшего.

Министерство внутренних дел объяснило, что в рамках уголовного производства по исчезновению человека родственник, признан потерпевшим, имеет право подавать ходатайства. В частности, он может просить провести следственные действия, розыскные мероприятия или экспертизы, передавать следователю известные ему доказательства, инициировать допрос свидетелей или назначения, например, портретной экспертизы.

Сдать образцы буккального эпителия (смыв с внутренней стороны щеки) для проведения ДНК-экспертизы.

В МВД объяснили, что для этой процедуры подходят кровные родственники (родители, дети, братья/сестры).

В случае, если кровных родственников нет, нужно предоставить следователю личные вещи пропавшего лица, которые не подвергались термической обработке (стирке, глажке). К примеру, такими вещами могут быть станки для бритья, зубная щетка, предметы одежды (нательное белье (майка, футболка), головной убор, шарф), – отметили в министерстве.

Там также отметили, что процедура отбора образцов для проведения ДНК-экспертизы является безболезненной и бесплатной.

Заполнить анкету на лицо, пропавшую без вести при особых обстоятельствах.

Для подачи анкеты необходимо перейти по ссылке на сайт Единого окна для граждан МВД Украины.

Далее необходимо выбрать раздел "представление анкеты о лице, пропавшую без вести при особых обстоятельствах к Уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах" после предварительной авторизации.

Зарегистрироваться на сайтах или осуществить звонки на горячие линии следующих органов и организаций, которые осуществляют функции поиска без вести пропавших/пленных.

Речь идет прежде всего о:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (создать "Личный кабинет" и подать анкету).

Телефоны 0 800 300 529; 044 390 43 90

Электронная почта: koord@gur.gov.ua

Сайт – по ссылке.

Национальное информационное бюро.

Телефоны +38 098 321 11 21; 044 321 11 21

Электронная почта: info@nib.gov.ua

Сайт – по ссылке.

Объединенный центр по координации поиска и освобождения (СБУ).

Телефон: 0 800 300 155

Сайт – по ссылке.

Международный Комитет Красного Креста.

Телефон: 0 800 300 155

Электронная почта: KYI_kyivhotlinemailbox@icrc.org

Ссылка для подачи запроса.

Сайт – по ссылке.

При заполнении в указанные органы/организации рекомендуем выбрать один удобный способ обращения (письменное обращение, телефонный звонок и горячую линию),

– отметили в МВД.

Подать запрос и получить выписку из единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Запрос на выдачу выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах можно подать любым доступным для вас способом:

Онлайн – в Едином окне для граждан;

Почтовой связью по адресу: ул. Академика Богомольца, 10, г. Киев, 00024;

Электронная почта: pgmia@mvs.gov.ua.

Важно! К заявлению необходимо приложить: копию паспорта заявителя, копию документа о степени родственных связей с пропавшим лицом, копию уведомления с ТЦК и СП (в случае исчезновения военнослужащего).

Перед подачей заявления на получение выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах целесообразно просмотреть на сайте МВД в разделе "Пропавшие граждане и дети" информацию о пребывании в розыске пропавшего лица по категории "пропавший без вести".

Поскольку, при отсутствии информации о розыске, сведения в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах тоже будут отсутствовать, в таком случае, необходимо обратиться в орган досудебного расследования, в котором находится уголовное производство для установления причины необъявления пропавшего в розыск,

– отметили в МВД.

Какие контакты Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах?

Контактные данные Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах:

Телефон приемной (044) 254-74-33

Горячая линия 16-98

Электронная почта: pgmia@mvs.gov.ua

Адрес офиса: г. Киев, ул. Владимирская,13, по предварительной записи (044) 256-77-69

Телеграм-канал Уполномоченного.

Страница в фейсбуке.

Страница Уполномоченного на веб-портале МВД.

Что такое Единая информационная платформа по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах?

В МВД отметили, что Единая информационная платформа по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах – это официальный портал, создан для координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и поддержки их семей.

Здесь вы найдете инструкции, как начать розыск, подать заявление, сдать ДНК-образцы для идентификации, получить выписку из Единого реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также узнаете о ваших правах и социальных гарантиях,

– отметили в министерстве.

Подробную информацию о работе информационной платформы можно найти на сайте МВД.

