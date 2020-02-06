В Украине изменят систему прописки

Действующая система регистрации места жительства (прописки) не отвечает современным реалиям и должна быть изменена.

"Вообще-то, прописку надо сделать по декларативному принципу. Имеется в виду, упростить – сообщаешь адрес регистрации. Еще будем нарабатывать с коллегами", – сказал в интервью "Громадському" министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

Читайте также: Приложение "Дія" заработало официально – где скачать

Как аргумент он привел данные проекта "Оценка численности наличного населения Украины". Эти данные показали, что в Киеве живут 3,7 миллиона человек, при том что прописаны меньше 3 миллионов. Похожая ситуация наблюдается и в других крупных городах Украины.

Заметим, что осенью 2019 года в правительстве объявили о планах отменить все лишние справки, поскольку услуги предоставляются очень долго. В частности, будут отменены справки о несудимости и прописке.