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      В Украине изменят систему прописки

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      Прописка в Украине: систему ожидают изменения / hvylya.net

      Действующая система регистрации места жительства (прописки) не отвечает современным реалиям и должна быть изменена.

      "Вообще-то, прописку надо сделать по декларативному принципу. Имеется в виду, упростить – сообщаешь адрес регистрации. Еще будем нарабатывать с коллегами", – сказал в интервью "Громадському" министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

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      Как аргумент он привел данные проекта "Оценка численности наличного населения Украины". Эти данные показали, что в Киеве живут 3,7 миллиона человек, при том что прописаны меньше 3 миллионов. Похожая ситуация наблюдается и в других крупных городах Украины.

      Заметим, что осенью 2019 года в правительстве объявили о планах отменить все лишние справки, поскольку услуги предоставляются очень долго. В частности, будут отменены справки о несудимости и прописке.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Перепись населения Новости недвижимости
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