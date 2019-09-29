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      В Украине отменят справки о прописке и несудимости

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      В Украине отменят лишние справки
      В Украине отменят лишние справки / dspif.gov.ua

      Украинское правительство планирует отменить все лишние справки, поскольку услуги предоставляются очень долго. В частности, будут отменены справки о несудимости и месте регистрации (прописке).

      Например, данные о несудимости есть в спецреестре. Любая организация может подключиться к реестру и получить соответствующую информацию, рассказал в интервью "Сегодня" министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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      "Зачем заставлять человека получать справку? То же самое со справкой о месте регистрации. Также есть ряд услуг по регулированию бизнеса. Мы разбираемся, какие там лишние лицензии. Готовим список", – добавил Федоров.

      Кроме этого, в правительстве хотят перевести в онлайн 100 самых востребованных государственных услуг.

      "Еще неделю назад хотели в течении года 50 самых востребованных госуслуг перевести в онлайн. Сейчас хотим 100. И сделать так, чтобы через 3 года этими услугами стали пользоваться 50% целевой аудитории. И чтобы на 90% эти люди были довольны", – рассказал министр.

      Добавим, что правительство также хочет отказаться от трудовых книжек и ряда других документов.

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      Теги: Новости Украины Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации Новости политики Кабинет Министров Украины
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