В Україні скасують довідки про прописку та несудимість
Український уряд планує скасувати усі зайві довідки, оскільки послуги надаються дуже довго. Зокрема, будуть скасовані довідки про несудимість та місце реєстрації (прописку).
Наприклад, дані про несудимість є у спецреєстрі. Будь-яка організація може підключитися до реєстру та отримати відповідну інформацію, розповів в інтерв’ю "Сьогодні" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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"Навіщо змушувати людину отримувати довідку? Те ж саме з довідкою про місце реєстрації. Також є низка послуг з регулювання бізнесу. Ми розбираємося, які там зайві ліцензії. Готуємо список", – додав Федоров.
Крім цього, в уряді хочуть перевести в онлайн 100 найзатребуваніших державних послуг.
"Ще тиждень тому хотіли за рік 50 найзатребуваніших держпослуг перевести в онлайн. Зараз хочемо 100. І зробити так, щоб за 3 роки цими послугами почали користуватися 50% цільової аудиторії. І щоб на 90% ці люди були задоволені", – розповів міністр.
Додамо, що уряд також хоче відмовитися від трудових книжок та низки інших документів.