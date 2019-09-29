22:59
29 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БАБИН ЯР ПРОТЕСТИ В МОСКВІ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      В Україні скасують довідки про прописку та несудимість

      1845 Читать новость на русском
      В Україні скасують зайві довідки
      В Україні скасують зайві довідки / dspif.gov.ua

      Український уряд планує скасувати усі зайві довідки, оскільки послуги надаються дуже довго. Зокрема, будуть скасовані довідки про несудимість та місце реєстрації (прописку).

      Наприклад, дані про несудимість є у спецреєстрі. Будь-яка організація може підключитися до реєстру та отримати відповідну інформацію, розповів в інтерв’ю "Сьогодні" міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

      Дізнайтеся також про завдання та мету Міністерство цифрової трансформації

      "Навіщо змушувати людину отримувати довідку? Те ж саме з довідкою про місце реєстрації. Також є низка послуг з регулювання бізнесу. Ми розбираємося, які там зайві ліцензії. Готуємо список", – додав Федоров.

      Крім цього, в уряді хочуть перевести в онлайн 100 найзатребуваніших державних послуг.

      "Ще тиждень тому хотіли за рік 50 найзатребуваніших держпослуг перевести в онлайн. Зараз хочемо 100. І зробити так, щоб за 3 роки цими послугами почали користуватися 50% цільової аудиторії. І щоб на 90% ці люди були задоволені", – розповів міністр.

      Додамо, що уряд також хоче відмовитися від трудових книжок та низки інших документів.

      blog_ava
      Оля Полякова назвала причину, чому спить з чоловіком у різних кімнатах
      сьогодні
      4799
      Теги: Новини України Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров Новини політики Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      сьогодні , 22:03 Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня
      Блоги тижня 593
      Головні новини 29 вересня: у Зеленського вимагають стенограми розмов з Путіним, арешт Пушиліна
      сьогодні , 22:00 Головні новини 29 вересня: у Зеленського вимагають стенограми розмов з Путіним, арешт Пушиліна
      1483
      Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Моніка Зеленскі, найвеличніший лідер сьогодення і що не так з Мендель
      1969
      Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Як купити газ за літніми цінами та чому Данилюк йде у відставку – відео тижня
      565
      Методи побороти безсоння є!
      сьогодні , 19:00 Методи побороти безсоння є!
      Блог Медіа 741
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук