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      В Україні змінять систему прописки

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      Прописка в Україні: на систему очікують зміни / hvylya.net

      Чинна система реєстрації місця проживання (прописки) не відповідає сучасним реаліям і повинна бути змінена.

      "Взагалі-то, прописку треба зробити за декларативним принципом. Мається на увазі, спростити – повідомляєш адресу реєстрації. Ще будемо напрацьовувати з колегами", – сказав в інтерв'ю "Громадському" міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет.

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      Як аргумент він навів дані проєкту "Оцінка чисельності наявного населення України". Ці дані показали, що в Києві живуть 3,7 мільйона людей, при тому що прописані менше 3 мільйонів. Схожа ситуація спостерігається і в інших великих містах України.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет Перепис населення Новини нерухомості
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