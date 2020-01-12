Проплыл в вулканическом озере: украинский альпинист установил мировой рекорд: увлекательные фото

Украинский альпинист из Харькова Валентин Сипавин установил мировой рекорд – проплыл на каяке в озере самого высокого в мире вулкана Охос-дель-Саладо. Водоем расположен на высоте 6 400 метров.

Украинец встретил новый год на высоте шесть тысяч метров. Рекорда не планировал. Шутит, что просто поднимался на самый высокий на планете вулкан и готовился к сложной весенней экспедиции.

Читайте также: Семилетний мальчик установил рекорд Украины

С австралийским путешественником Даниэлем Буллом, уже имеющим два мировых рекорда, встретился внезапно. Как оказалось, команда австралийца была неподготовлена к восхождению, поэтому путешественник обратился за помощью к Валентину.



Валентин Сипавин с австралийским путешественником Даниэлем Буллом и другими коллегами

Валентин шел к озеру восемь часов. С собой нес 17-килограммовый каяк, на котором позже и установил рекорд.

Я разбил около 60 метров длины, это такой узкий проход. По условиям номинации в Книгу рекордов Гиннеса, нужно было проплыть не менее одного километра. Это было такое плавание в канале, который пробил во льду. Скажем, туда и обратно я несколько раз плавал,

– рассказал Валентин Сипавин



Место, где Валентин Сипавин устанавливал рекорд

Украинский альпинист – вице-чемпион мира по лазанию по льду. На этот раз дома его не было месяц. За это время Валентин увидел восемь стран. Но отдыхать мужчина будет не долго. Альпинист снова увидит Эверест в апреле 2020 года.

Если экспедиция успешно завершится, я буду единственным украинцем, который покорит Эверест четыре раза,

– добавил Валентин Сипавин.

Что известно о вулкане Охос-дель-Саладо?Это самый высокий в мире вулкан высотой 6 891 метр. Он расположен на границе Аргентины и Чили, в пустыне Атакама. Из-за этого склоны горы очень сухие, снег остается на вершине только в течение зимы.



В кратере на восточном склоне горы есть озеро диаметром около 100 метров. Вероятно, это самое высокое озеро любого типа в мире. Именно там установил рекорд украинский альпинист Валентин Сипавин.