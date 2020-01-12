Проплив у вулканічному озері: український альпініст встановив світовий рекорд – захоплюючі фото

Український альпініст з Харкова Валентин Сипавін встановив світовий рекорд – проплив на каяці у озері найвищого у світі вулкану Охос-дель-Саладо. Водойма розташована на висоті шість тисяч 400 метрів.

Українець зустрів новий рік на висоті шість тисяч метрів. Рекорду не планував. Жартує, що просто підіймався на найвищий на планеті вулкан і готувався до складної весняної експедиції.

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З австралійським мандрівником Даніелем Буллом, що вже має два світових рекорди, зустрівся раптово. Як виявилось, команда австралійця була непідготовлена до сходження, тож мандрівник звернувся за допомогою до Валентина.



Валентин Сипавін з австралійським мандрівником Даніелем Буллом та іншими колегами

Валентин йшов до озера вісім годин. З собою ніс 17-кілограмовий каяк, на якому і пізніше встановив рекорд.

Я розбив приблизно 60 метрів довжини, це такий вузький прохід. За умовами номінації в Книгу рекордів Гіннеса, потрібно було проплисти не менше одного кілометра. Це було таке плавання в каналі, який пробив у кризі. Скажімо, туди й назад я кілька раз плавав,

– розповів Валентин Сипавін



Місце, де Валентин Сипавін встановлював рекорд

Український альпініст – віцечемпіон світу з лідолазання. Цього разу вдома його не було місяць. За цей час Валентин побачив вісім країн. Та відпочиватиме чоловік не довго. Альпініст знову побачить Еверест у квітні 2020 року.

Якщо експедиція успішно завершиться, я буду єдиним українцем, який підкорить Еверест чотири рази,

– додав Валентин Сипавін.

Що відомо про вулкан Охос-дель-Саладо?Це найвищий у світі вулкан висотою шість тисяч 891 метр. Він розташований на кордоні Аргентини та Чилі, у пустелі Атакама. Через це схили гори дуже сухі, сніг залишається на вершині тільки протягом зими.



У кратері на східному схилі гори є озеро діаметром близько 100 метрів. Ймовірно, це найвище озеро будь-якого типу у світі. Саме там встановив рекорд український альпініст Валентин Сипавін.