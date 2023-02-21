Министр обороны Ярослав Надь заявил, что проблемы с ремонтом оружия были из-за немецких подрядчиков. По его словам, Словакия выполнила все свои обязательства.

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"Мы сообщили об этом немецкой стороне. Министерство обороны Германии и офис канцлера приняли адекватные меры. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, и я больше не вижу в этом проблемы. У меня нет информации, что какая-то техника стояла бы на границе неделями", – рассказал министр.

Проблем уже нет

Как отметил Надь, немецкие журналисты сообщали о высокой сумме таможенных пошлин. Однако эта проблема быстро была решена.

Вопросы были совсем другие. Их разрешат после того, как немецкая компания, отвечающая за это, выполнит свою задачу,

– сказал министр.

Словакия признала Россию террористкой

Парламент Словакии 16 февраля признал путинский режим террористическим, а Россию государством, поддерживающим терроризм. Депутаты осудили ядерный шантаж и атаки на гражданское население. Кроме того, в постановлении правительства говорится о гибридной войне, которую Россия ведет и на территории Словакии.

"Парламент также выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала по преследованию преступлений агрессии и поддержку преследования преступлений против человечности и военных преступлений", - добавили в пресс-службе правительства.