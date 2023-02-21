Міністр оборони Ярослав Надь заявив, що проблеми з ремонтом зброї були через німецьких підрядників. За його словами, Словаччина виконала всі свої зобов'язання.

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"Ми повідомили про це німецьку сторону. Міністерство оборони Німеччини та офіс канцлера вжили адекватних заходів. Ситуація зрушила з мертвої точки, і я більше не бачу в цьому проблеми. У мене немає інформації про те, що якась техніка стояла б на кордоні тижнями", – розповів міністр.

Проблем вже немає

Як зазначив Надь, німецькі журналісти повідомляли про високу суму митних зборів. Проте цю проблему швидко розв'язали.

Питання були зовсім інші. Їх розв'яжуть після того, як німецька компанія, яка за це відповідає, виконає своє завдання,

– сказав міністр.

Словаччина визнала Росію терористкою

Парламент Словаччини 16 лютого визнав путінський режим терористичним, а Росію державою, яка підтримує тероризм. Депутати засудили ядерний шантаж та атаки на цивільне населення. Крім цього, у постанові уряду мовиться про гібридну війну, яку Росія веде і на території Словаччини.

"Парламент також висловив підтримку зусиллям зі створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії та підтримку переслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів", – додали у пресслужбі уряду.