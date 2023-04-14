В телефоне священнослужителя обнаружили множество материалов с компроматом. Сейчас мужчину передали соответствующим органам.

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Очередной поклонник "русского мира"

Как сообщает ГНСУ, 54-летний мужчина родился в России, однако получил украинский паспорт и долгое время жил в нашей стране. Несмотря на это, монах имел российскую трудовую книжку, в которой указано, что он работал на одном из заводов в стране-агрессоре до 2016 года.

"В его загранпаспорте есть отметки о пересечении границы – крайние, датированные 2021 годом", – сообщили пограничники.

Кроме того, в телефоне священника УПЦ МП обнаружили подписки на российские телеграмм-каналы и переписку, в которой священник интересуется правилами въезда на территорию России.

Для исповедания священнослужителя передали компетентным органам,

– подчеркнули в ГНСУ.

Священнослужитель также сообщил, что занимался предпринимательской деятельностью, а именно производил изделия из металла и служил в одном из монастырей Киевской области. Какое наказание ждет поклонника "русского мира" - пока неизвестно.

В Киевской области задержали священника, который имел пророссийскую позицию / Фото ГНСУ

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