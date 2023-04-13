Российские журналисты утверждают, что в базе аннулированных паспортов МВД России не значится паспорт митрополита УПЦ МП Онуфрия (в мире Ореста Березовского).

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Фамилии Онуфрия нет в базе аннулированных паспортов МВД России

Поисковая система главного управления по миграции МВД России содержит перечень недействительных паспортов. Журналисты не нашли в этой базе документ, выданный на имя Ореста Березовского.

Сам митрополит, говоривший, что в Украине якобы продолжается "гражданская война", утверждал, что отказался от гражданства России и имеет только паспорт Украины.

Священнослужитель, продвигавший российские нарративы в Украине, объяснял, что с 1969 по 1988 годы он жил в подмосковной Троице-Сергиевой Лавре, а затем вернулся в Украину.

После распада СССР Онуфрий "взял украинский паспорт", но "российское гражданство при этом автоматически продлилось". После того как Россия начала войну против Украины, митрополит якобы "оставил российское гражданство".

При этом митрополит, который в марте 2022 года обвинил Россию в нападении на Украину, не сообщил, когда именно он завершил процедуру отказа от гражданства России

В Онуфрия может быть несколько российских паспортов

Расследование "Украинской правды" установило, что согласно выписке из системы "Роспаспорт", 20 марта 2002 года Онуфрий получил в Москве российский паспорт.

Через год, 23 июня 2003 года, он получил еще и загранпаспорт гражданина России. И он у него не первый, ведь в 1998 году священнику в Москве уже выдавали загранпаспорт. Это означает, что российское гражданство Онуфрий имел гораздо раньше, чем с 2002 года.

Более того, российское гражданство журналисты нашли по меньшей мере у еще 20 других представителей УПЦ МП.