Російські журналісти стверджують, що в базі анульованих паспортів МВС Росії не значиться паспорт митрополита УПЦ МП Онуфрія (у миру Ореста Березовського).

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Прізвища Онуфрія немає в базі анульованих паспортів МВС Росії

Пошукова система головного управління з питань міграції МВС Росії містить перелік недійсних паспортів. Журналісти не знайшли в цій базі документ, виданий на ім'я Ореста Березовського.

Сам митрополит, який казав, що в Україні буцімто триває "громадянська війна", стверджував, що відмовився від громадянства Росії й має тільки паспорт України.

Священнослужитель, що просував російські наративи в Україні, пояснював, що з 1969 по 1988 рік він жив у підмосковній Троїце-Сергієвій лаврі, а потім повернувся в Україну.

Після розпаду СРСР Онуфрій "взяв український паспорт", але "російське громадянство при цьому автоматично продовжилося". Після того, як Росія розпочала війну проти України, митрополит буцімто "залишив російське громадянство".

При цьому, митрополит, який у березні 2022 року звинуватив Росію у нападі на Україну, не повідомив, коли саме він завершив процедуру відмови від громадянства Росії.

В Онуфрія може бути кілька російських паспортів

Розслідування "Української правди" встановило, що згідно з витягом з системи "Роспаспорт", 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт.

За рік, 23 червня 2003 року, він отримав ще й закордонний паспорт громадянина Росії. І він у нього не перший, адже у 1998 році священнику в Москві вже видавали закордонний паспорт. Це означає, що російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше, ніж з 2002 року.

Що більше, російське громадянство журналісти знайшли в щонайменше ще 20 інших представників УПЦ МП.