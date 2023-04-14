У телефоні священнослужителя виявили багато матеріалів з компроматом. Зараз чоловіка передали відповідним органам.
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Черговий прихильник "русского міра"
Як повідомляє ДПСУ, 54-річний чоловік народився у Росії, однак отримав український паспорт і довгий час жив у нашій країні. Попри це монах мав російську трудову книжку, в якій зазначено, що він працював на одному із заводів в країні-агресорці до 2016 року.
"У його закордонному паспорті є відмітки про перетин кордону – крайні, датовані 2021 роком", – повідомили прикордонники.
Крім того, у телефоні священника УПЦ МП виявили підписки на російські телеграм-канали та листування, в якому священник цікавиться правилами в‘їзду на територію Росії.
Для сповідання священнослужителя передали компетентним органам,
– наголосили в ДПСУ.
Священнослужитель також повідомив, що займався підприємницькою діяльністю, а саме виготовляв вироби з металу і служив в одному з монастирів Київщини. Яке покарання чекає на прихильника "русского міра" – наразі невідомо.
На Київщині затримали священника, який мав проросійську позицію / Фото ДПСУ
УПЦ МП: останні новини
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- 12 квітня комісія Мінкульту з прийому – передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" нарешті змогла потрапити на їхню територію та розпочати роботу, хоч і не без перешкод.
- Архідиякона Києво-Печерської лаври судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності. 30 березня священнослужитель вирвав у оператора мікрофон та зірвав кріплення на камері телеканалу "Суспільне".