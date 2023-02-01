Пророссийские политологи проталкивают путинский нарратив о "Минск-3", – Голобуцкий

Руководство России проталкивает через пророссийских политологов в информационное пространство Украины, США и Евросоюза проект временного перемирия типа "Минская-3". Перемирие нужно Путину для передышки и подготовки нового вторжения в Украину, которое должно состояться через 5 лет.

Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге.

Кремль планирует запустить проект перемирия, похожий на первые и вторые Минские соглашения. Главная цель – путинскому режиму нужна пятилетняя передышка для подготовки и модернизации российской армии к новому вторжению в Украину через 5 лет. Уже сейчас с помощью политтехнологов Виктора Медведчука предпринимаются попытки подогревать публичное пространство в Украине, США и Европейском Союзе, в том числе с помощью аналитических статей и материалов. Одним из соавторов таких материалов и самой концепции является пророссийский политолог Андрей Ермолаев,

– заявил Алексей Голобуцкий.

По его словам, схожий сценарий кремль разрабатывал в Чечне. Хасавюртовские соглашения 1996 г. обеспечили "паузу" после проигрыша России в Первой чеченской войне. Российская армия возобновилась и через 5 лет начала Вторую чеченскую войну, уничтожив независимое государство Чечню, напоминает политолог.

"Кремль будет проталкивать тезис о новом административном статусе и границах захваченных территорий, их особом правовом и экономическом режиме, что будет означать фактически "Минск-3". Этот план рассчитан на гибкую и податливую европейскую дипломатию, особую ту, которую длительное время контролировал российский режим разными коррупционными поощрениями и газовыми пряниками Что они выберут покой, выгодную торговлю с Россией, безъядерный статус Центрально-Восточной Европы, а вместо того простят кремлевскому режиму и России все массовые преступления против человечности, совершенные в Украине, и подарят Путину статус-кво: захваченное и забранное у Украины. Лишь не на долго: на 5 лет, в течение которых снова станут спонсорами (через торговлю) российского государственного нацизма", – отметил Алексей Голобуцкий.

Он предупреждает, что только победа Украины "способна переломить позвоночник тоталитарному путинскому государству" и не допустить повторения войны через 5 лет. Любые разговоры с Россией возможны только после выхода ВСУ на государственные границы Украины в 1991 году, отмечает эксперт.