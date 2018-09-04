Пророссийские боевики Донбасса готовятся к наступлению – украинский врач

Пророссийские боевики в Новоазовском районе оккупированной территории Донетчины готовятся к ожесточенным боям. В связи с этим оккупационные силы распорядились выделить в "резерв для раненых военнослужащих" 50 коек.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский врач, основатель проекта "Коллаборанты, которые бывают в Украине" Александр Чернов.

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Он уточнил, что соответствующий приказ поступил из "Минздрав ДНР" в Новоазовске центральную районную больницу, которая рассчитана всего на 140 коек. Чернов отметил, что за последние 3 года для пророссийских боевиков ни разу не выделялось более 20 коек.

Оккупационная власть серьезно готовится к наступлению (своему или нашему?). На этой неделе ждут масштабную "инспекцию" по линии "госпитальной медицины" с "консультантами" из РФ! Сегодня на едином морском курорте ОРДЛО – поселке Седово впервые с 2014 года уже была солидная медкомиссия из Новоазовска: также в ее составе донецкие и ростовские "военные врачи",

– рассказал украинский врач.

"Посетили местный ФАП, были в холле музея им. Седова – его рассматривают как один из вариантов полевого госпиталя при "завале" раненых орков!" – добавил Чернов.

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