Пророссийские боевики на Донбассе угрожают приходам ПЦУ: что об этом известно
Оккупанты требуют у ПЦУ перерегистрировать религиозные общины на оккупированном Донбассе согласно своему "законодательству". Если их требования не выполнят, они обещают конфисковать церковное имущество.
О шантаже боевиков на Донбассе рассказал настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний во время пресс-конференции по случаю своей интронизации, передает Укринформ.
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Мы имеем определенные проблемы, которые связаны именно с оккупированными территориями. Вы видите, что происходит в Крыму. Вы видите, что происходит на оккупированных территориях Донбасса. И сейчас у меня есть информация, что так называемая власть "ДНР" и "ЛНР" поставила условие о перерегистрации наших общин,
– отметил глава ПЦУ.
Какие условия поставили перед ПЦУ оккупанты:
- В течение 1-2 месяцев приходы ПЦУ должны провести перерегистрацию;
- Если этого не произойдет, – все церковное имущество ПЦУ будет конфисковано;
- Оккупанты в Крыму просто вытесняют общину ПЦУ с аннексированного полуострова.
Что говорит Епифаний:
- Борьба с такими вызовами происходит.
- В частности, в этом ПЦУ помогают международные партнеры, к примеру, – США.
- Партнеры настойчиво и последовательно поддерживают Украину в деле защиты прав верующих на оккупированных территориях.