Пророссийские боевики на Донбассе угрожают приходам ПЦУ: что об этом известно

Оккупанты требуют у ПЦУ перерегистрировать религиозные общины на оккупированном Донбассе согласно своему "законодательству". Если их требования не выполнят, они обещают конфисковать церковное имущество.

О шантаже боевиков на Донбассе рассказал настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний во время пресс-конференции по случаю своей интронизации, передает Укринформ.

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Мы имеем определенные проблемы, которые связаны именно с оккупированными территориями. Вы видите, что происходит в Крыму. Вы видите, что происходит на оккупированных территориях Донбасса. И сейчас у меня есть информация, что так называемая власть "ДНР" и "ЛНР" поставила условие о перерегистрации наших общин,

– отметил глава ПЦУ.

Какие условия поставили перед ПЦУ оккупанты:

В течение 1-2 месяцев приходы ПЦУ должны провести перерегистрацию;

Если этого не произойдет, – все церковное имущество ПЦУ будет конфисковано;

Оккупанты в Крыму просто вытесняют общину ПЦУ с аннексированного полуострова.

Что говорит Епифаний: