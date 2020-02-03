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      Пророссийские боевики на Донбассе угрожают приходам ПЦУ: что об этом известно

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      Митрополит Епифаний / Getty images

      Оккупанты требуют у ПЦУ перерегистрировать религиозные общины на оккупированном Донбассе согласно своему "законодательству". Если их требования не выполнят, они обещают конфисковать церковное имущество.

      О шантаже боевиков на Донбассе рассказал настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний во время пресс-конференции по случаю своей интронизации, передает Укринформ.

      Это интересно: Епифаний встретился с Помпео в Киеве: что обсудили

      Мы имеем определенные проблемы, которые связаны именно с оккупированными территориями. Вы видите, что происходит в Крыму. Вы видите, что происходит на оккупированных территориях Донбасса. И сейчас у меня есть информация, что так называемая власть "ДНР" и "ЛНР" поставила условие о перерегистрации наших общин,
      – отметил глава ПЦУ.

      Какие условия поставили перед ПЦУ оккупанты:

      • В течение 1-2 месяцев приходы ПЦУ должны провести перерегистрацию;
      • Если этого не произойдет, – все церковное имущество ПЦУ будет конфисковано;
      • Оккупанты в Крыму просто вытесняют общину ПЦУ с аннексированного полуострова.

      Что говорит Епифаний:

      • Борьба с такими вызовами происходит.
      • В частности, в этом ПЦУ помогают международные партнеры, к примеру, – США.
      • Партнеры настойчиво и последовательно поддерживают Украину в деле защиты прав верующих на оккупированных территориях.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Пророссийские боевики Война на Донбассе Аннексия Крыма Епифаний Православная церковь Украины
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