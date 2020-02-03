Проросійські бойовики на Донбасі погрожують парафіям ПЦУ: що про це відомо

Окупанти вимагають у ПЦУ перереєструвати релігійні громади на окупованому Донбасі за своїм "законодавством". Якщо їхніх вимог не дотримаються, вони обіцяють конфіскувати церковне майно.

Про шантаж бойовиків на Донбасі розповів настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній під час пресконференції з нагоди своєї інтронізації, передає Укрінформ.

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Ми маємо певні проблеми, які пов’язані саме з окупованими територіями. Ви бачите, що відбувається в Криму. Ви бачите, що відбувається на окупованих територіях Донбасу. І зараз в мене є інформація, що так звана влада "ДНР" та "ЛНР" поставила умову щодо перереєстрації наших громад,

– зауважив глава ПЦУ.

Які умови поставили перед ПЦУ окупанти:

Протягом 1 – 2 місяців парафії ПЦУ мають провести перереєстрацію;

Якщо цього не станеться, – все церковне майно ПЦУ буде конфісковане;

Окупанти у Криму просто витісняють громаду ПЦУ з анексованого півострова.

Що каже Епіфаній: