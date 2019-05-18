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      Пророссийские боевики обстреляли из артиллерии дома мирных жителей: фото

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      Разрушения в поселке Золотое-1
      Разрушения в поселке Золотое-1 / facebook.com/pressjfo.news

      Враг на Донбассе продолжает обстреливать не только позиции украинских военных, но и дома мирных жителей вдоль всей линии разграничения. 17 мая оккупанты артиллерией калибра 122 миллиметра атаковали Золотое-1. Снаряды разрушили дом, жители – спаслись чудом.

      17 мая украинские военные и международные наблюдатели из ОБСЕ зафиксировали на фото последствия обстрела пророссийскими боевиками населенного пункта Золотое-1 Луганской области. Нападение произошло около семи утра, враг применил артиллерийские системы калибра 122 миллиметра.

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      В частности, на улице Леси Украинки такой снаряд попал в жилой дом. Как следствие – разрушена крыша, потолок, пристройки, окна и тому подобное. Владелец дома рассказал, что перед обстрелом вышел на улицу. Только это и спасло его от гибели.

      Фото с улицы Леси Украинки:

       

       

      Повреждены также другие дома. Наблюдатели на улице Молодежная зафиксировали шесть воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра. Причем на незначительном расстоянии от воронок – школа и колледж, а также дорога, по которой ежедневно ходят ученики.

      Фото с улицы Молодежной:

       

      К счастью, враждебный обстрел не нанес ущерб здоровью и жизни людей.

      Российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса, продолжают обстрелы населенных пунктов и сознательно нарушают минские договоренности,
      – говорится в сообщении пресс-центра ООС.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости Луганска Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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