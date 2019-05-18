Пророссийские боевики обстреляли из артиллерии дома мирных жителей: фото
Враг на Донбассе продолжает обстреливать не только позиции украинских военных, но и дома мирных жителей вдоль всей линии разграничения. 17 мая оккупанты артиллерией калибра 122 миллиметра атаковали Золотое-1. Снаряды разрушили дом, жители – спаслись чудом.
17 мая украинские военные и международные наблюдатели из ОБСЕ зафиксировали на фото последствия обстрела пророссийскими боевиками населенного пункта Золотое-1 Луганской области. Нападение произошло около семи утра, враг применил артиллерийские системы калибра 122 миллиметра.
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В частности, на улице Леси Украинки такой снаряд попал в жилой дом. Как следствие – разрушена крыша, потолок, пристройки, окна и тому подобное. Владелец дома рассказал, что перед обстрелом вышел на улицу. Только это и спасло его от гибели.
Фото с улицы Леси Украинки:
Повреждены также другие дома. Наблюдатели на улице Молодежная зафиксировали шесть воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра. Причем на незначительном расстоянии от воронок – школа и колледж, а также дорога, по которой ежедневно ходят ученики.
Фото с улицы Молодежной:
К счастью, враждебный обстрел не нанес ущерб здоровью и жизни людей.
Российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения Донбасса, продолжают обстрелы населенных пунктов и сознательно нарушают минские договоренности,
– говорится в сообщении пресс-центра ООС.
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