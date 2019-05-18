Проросійські бойовики обстріляли з артилерії будинки мирних мешканців: фото

Ворог на Донбасі продовжує обстрілювати не лише позиції українських військових, а й будинки мирних мешканців вздовж усієї лінії розмежування. 17 травня окупанти артилерією калібру 122 міліметри атакували Золоте-1. Снаряди зруйнували будинок, жителі – врятувалися дивом.

17 травня українські військові та міжнародні спостерігачі з ОБСЄ зафіксували на фото наслідки обстрілу проросійськими бойовиками населеного пункту Золоте-1 Луганської області. Напад трапився близько сьомої ранку, ворог застосував артилерійські системи калібру 122 міліметри.

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Зокрема, на вулиці Лесі Українки такий снаряд потрапив у житловий будинок. Як наслідок – зруйновано дах, стелю, прибудови, вікна тощо. Власник будинку розповів, що перед обстрілом вийшов на вулицю. Лише це і врятувало його від загибелі.

Фото з вулиці Лесі Українки:

Пошкоджено також інші будинки. Спостерігачі на вулиці Молодіжна зафіксували шість вирв від влучання артилерійських снарядів калібру 122 міліметри. Причому на незначній відстані від вирв – школа і коледж, а також дорога, по якій щодня ходять учні.

Фото з вулиці Молодіжної:

На щастя, ворожий обстріл не завдав шкоди здоров'ю та життю людей.

Російсько-окупаційні війська, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре ставлять під загрозу життя і здоров'я цивільного населення Донбасу, продовжують обстріли населених пунктів і свідомо порушують мінські домовленості,

– мовиться у повідомленні прес-центру ООС.