Проросійські бойовики обстріляли з артилерії будинки мирних мешканців: фото
Ворог на Донбасі продовжує обстрілювати не лише позиції українських військових, а й будинки мирних мешканців вздовж усієї лінії розмежування. 17 травня окупанти артилерією калібру 122 міліметри атакували Золоте-1. Снаряди зруйнували будинок, жителі – врятувалися дивом.
17 травня українські військові та міжнародні спостерігачі з ОБСЄ зафіксували на фото наслідки обстрілу проросійськими бойовиками населеного пункту Золоте-1 Луганської області. Напад трапився близько сьомої ранку, ворог застосував артилерійські системи калібру 122 міліметри.
Читайте також: Пройти війну та не втратити себе: мотивуюча історія ветерана АТО
Зокрема, на вулиці Лесі Українки такий снаряд потрапив у житловий будинок. Як наслідок – зруйновано дах, стелю, прибудови, вікна тощо. Власник будинку розповів, що перед обстрілом вийшов на вулицю. Лише це і врятувало його від загибелі.
Фото з вулиці Лесі Українки:
Пошкоджено також інші будинки. Спостерігачі на вулиці Молодіжна зафіксували шість вирв від влучання артилерійських снарядів калібру 122 міліметри. Причому на незначній відстані від вирв – школа і коледж, а також дорога, по якій щодня ходять учні.
Фото з вулиці Молодіжної:
На щастя, ворожий обстріл не завдав шкоди здоров'ю та життю людей.
Російсько-окупаційні війська, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, вкотре ставлять під загрозу життя і здоров'я цивільного населення Донбасу, продовжують обстріли населених пунктів і свідомо порушують мінські домовленості,
– мовиться у повідомленні прес-центру ООС.
Вибір редакції
-
Як радянська влада знищувала кримських татар: перші висновки слідства від прокуратури Кримусьогодні , 17:08
-
Королівське весілля: у Великобританії вийшла заміж леді Габріелла Віндзорсьогодні , 16:21
-
Букмекери засумнівалися у чесності матчу "Карпати" – "Десна" та різко змінили коефіцієнтисьогодні , 15:32