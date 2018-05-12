Пророссийские боевики обстреляли Луганщину: загорелся лес

Боевики вооруженных формирований России продолжают нарушать режим тишины на Донбассе, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие, в результате чего под Северодонецком в Луганской области загорелось 15 гектаров леса.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

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В результате разрывов снарядов возник пожар, который охватил около 15 гектаров лесополосы,

– говорится в сообщении.

Пресс-центр ООС называет это "явной провокацией", которая направлена на дискредитацию Вооруженных Сил Украины.

"Цель (обстрела – "24") – обвинения украинской стороны в неспособности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению режима тишины", – отмечают в штабе Операции Объединенных сил.