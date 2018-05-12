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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Проросійські бойовики обстріляли Луганщину: загорівся ліс

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Проросійські бойовики обстріляли Луганщину
Проросійські бойовики обстріляли Луганщину / Facebook

Бойовики збройних формувань Росії продовжують порушувати режим тиші на Донбасі, застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю, внаслідок чого під Сіверськодонецьком в Луганській області загорілося 15 гектарів лісу.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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Унаслідок розривів снарядів виникла пожежа, яка охопила близько 15 га лісосмуги,
– йдеться у повідомленні. 

Прес-центр ООС називає це "явною провокацією", яка спрямована на дискредитацію Збройних Сил України. 

"Мета (обстрілу – "24") є звинувачення української сторони у неспроможності дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо дотримання режиму тиші", – зазначають у штабі Операції Об'єднаних сил.

 

Теги: Новини України Новини Луганська Війна на Донбасі Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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