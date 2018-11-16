Пророссийские боевики обстреляли поселок Южное
Ночью 15 ноября под интенсивный огонь, который вели пророссийские боевики из жилых кварталов Горловки, попали жилые дома поселка Южное в Донецкой области.
Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных Сил на своей странице в Facebook.
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Минами калибра 120 миллиметров полностью уничтожены два дома местных жителей,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что через населенный пункт проходит водопровод Горловка – Торецкое, который обеспечивает водоснабжение домов почти 60 тысяч человек. В штабе ООС отметили, что из-за активные боевые действия пророссийских боевиков существует большая вероятность повреждения его участка, пересекающего линию разграничения.
Источник: 24 Канал
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