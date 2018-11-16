Пророссийские боевики обстреляли поселок Южное

Ночью 15 ноября под интенсивный огонь, который вели пророссийские боевики из жилых кварталов Горловки, попали жилые дома поселка Южное в Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных Сил на своей странице в Facebook.

Читайте также: Украинские военные получат новую партию модернизированной техники фото и видео

Минами калибра 120 миллиметров полностью уничтожены два дома местных жителей,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что через населенный пункт проходит водопровод Горловка – Торецкое, который обеспечивает водоснабжение домов почти 60 тысяч человек. В штабе ООС отметили, что из-за активные боевые действия пророссийских боевиков существует большая вероятность повреждения его участка, пересекающего линию разграничения.