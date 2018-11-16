Проросійські бойовики обстріляли селище Південне

Вночі 15 листопада під інтенсивний вогонь, який вели проросійські бойовики із житлових кварталів Горлівки, потрапили житлові будинки селища Південне у Донецькій області.

Про це повідомив прес-центр Операції Об'єднаних Сил на своїй сторінці у Facebook.

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Мінами калібру 120 міліметрів вщент знищено два будинки місцевих жителів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через населений пункт проходить водогін Горлівка – Торецьк, який забезпечує водопостачання домівок майже 60 тисяч чоловік. У штабі ООС наголосили, що через активні бойові дії проросійських бойовиків існує велика ймовірність пошкодження його ділянки, що перетинає лінію розмежування.