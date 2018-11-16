Проросійські бойовики обстріляли селище Південне
Вночі 15 листопада під інтенсивний вогонь, який вели проросійські бойовики із житлових кварталів Горлівки, потрапили житлові будинки селища Південне у Донецькій області.
Про це повідомив прес-центр Операції Об'єднаних Сил на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Українські військові отримають нову партію модернізованої техніки: фото та відео
Мінами калібру 120 міліметрів вщент знищено два будинки місцевих жителів,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через населений пункт проходить водогін Горлівка – Торецьк, який забезпечує водопостачання домівок майже 60 тисяч чоловік. У штабі ООС наголосили, що через активні бойові дії проросійських бойовиків існує велика ймовірність пошкодження його ділянки, що перетинає лінію розмежування.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Руслана зізналася, що зробила для того, щоб змогти голосувати за MELOVIN12 травня , 15:47
В Україні перейменували 7 населених пунктів: перелік13 березня , 19:38
Ярмоленко опинився на лаві запасних Вест Хема, поки українські легіонери забивали в інших чемпіонатах28 вересня , 18:30
Автомобілі на «АгроЕкспо-2018»: не тільки сільгосптехніка29 вересня , 08:40