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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Пророссийские боевики обстреляли Зайцево, среди оккупантов есть потери, – ООС

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Пророссийские боевики обстреляли Зайцево, среди оккупантов есть потери, – ООС
Пророссийские боевики обстреляли Зайцево, среди оккупантов есть потери, – ООС / politeka.net

В течение 11 мая активные боевые действия продолжались во всех направлениях. Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки 50 раз нарушали Минские договоренности, из них 19 раз с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Оккупанты в очередной раз, с нарушением норм Международного гуманитарного права, около 20.00 11 мая обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Зайцево.

На Луганщине в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановка интенсивность боев росла с наступлением темного времени суток. Более напряженная обстановка сложилась на Донецком направлении, где круглосуточно продолжаются бои в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Каменка, Авдеевка, Опытное, Пески,
– рассказали в пресс-службе ООС.

Активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели также в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино на Мариупольском направлении.

По данным разведки, уничтожено 3 и ранено 4 оккупанта российско-террористических войск. Во время боевых действий трое наших защитников были ранены и эвакуированы в госпиталь. В течение текущих суток, 12 мая, потерь нет.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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