Проросійські бойовики обстріляли Зайцеве, серед окупантів є втрати, – ООС
Упродовж 11 травня активні бойові дії тривали на всіх напрямках. Російсько-окупаційні війська минулої доби 50 разів порушували Мінські домовленості, з них 19 разів із застосуванням важкого озброєння.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
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Окупанти вкотре, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, близько 20.00 11 травня обстріляли із 120-мм мінометів населений пункт Зайцеве.
На Луганщині в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке та Новозванівка інтенсивність боїв зростала з настанням темної пори доби. Більш напружена обстановка склалася на Донецькому напрямку, де цілодобово тривають бої в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Піски, – розповіли в прес-службі ООС.
Активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели також в районах населених пунктів Гнутове та Широкине на Маріупольському напрямку.
За даними розвідки, знищено 3 та поранено 4 окупантів російсько-терористичних військ. Під час бойових дій трьох наших захисників було поранено та евакуйовано до шпиталю. Упродовж поточної доби, 12 травня, втрат немає.