Пророссийские боевики подорвали грузовик с украинскими военными: появились новые подробности

На Донбассе пророссийские боевики взорвали грузовик с украинскими военнослужащими. В результате взрыва пострадали десять бойцов, пять из которых получили ранения, остальные – разные степени контузии. Двое военных сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал военный корреспондент 24 канала.

Ранее 24 канал сообщал, что в среду утром, 16 января, на линии разграничения на Донбассе под обстрел из гранатомета попал грузовик украинских военных. В результате обстрела несколько украинских военных получили ранения. Инцидент произошел на границе Донецкой и Луганской областей за поселком Троицкое Попаснянского района. В результате взрыва пять украинских военнослужащих получили ранения и еще пятеро получили различные степени контузии.

Читайте также: Отдал за Родину самое дорогое: на Донбассе погиб воин, который был на фронте с 2014 года

Примерно в 10:30 утра грузовик с водой двигался к позиции 72-й бригады имени Черных Запорожцев. Внутри были военные: водитель и экипаж, который должен был разгружать эту воду. Когда они остановились, произошел взрыв. Пророссийские наемники выпустили по грузовику противотанковую управляемую ракету. Несмотря на возможность наводить ракету, боевики точно знали, куда бьют. Неизвестно, откуда у них появилась информация о движении украинского грузовика и его местонахождении.

Ребята попадали. Я только увидел взрыв, порох, дым черный. Сразу не понял, что... Потом уже... Кровь... Их буквально разбросало всех. А я был за машиной – мне осоколок в шею,

– рассказал боец Вооруженных сил Украины Николай Мельник.

Журналисты 24 канала сегодня были в ближайшем городе к поселку Троицкое – Попасная, где было слышно и видно, как летают скорые одна за другой. В результате взрыва пять украинских военнослужащих получили ранения и еще пятеро получили различные степени контузии. Стоит понимать, что "контузия" хоть и звучит значительно легче, чем ранение, после некоторых ее видов можно тяжело заболеть или наоборот – не выздороветь полностью. Стоит добавить, что двое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, остальные – в более легком и стабильном.

Один без конечности нижней. Многочисленные осколочные ранения. Что касается тяжелых: один сейчас находится в реанимации, за второго – пока неизвестно,

– отметил Роман Ованенко, водитель эвакуационного взвода, который вывозил раненых из-под обстрела.

Стоит добавить, что сейчас еще продолжается так называемое "новогоднее перемирие", которое объявили еще перед праздниками, а значит должен сохраняться режим полной тишины, который боевики так и не соблюдают.