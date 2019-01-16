Проросійські бойовики підірвали вантажівку з українськими військовими: з'явилися нові подробиці

На Донбасі проросійські бойовики підірвали вантажівку з українськими військовослужбовцями. Внаслідок вибуху постраждало десять бійців, п'ять з яких отримали поранення, решта – різні ступені контузії. Двоє військових наразі перебувають у важкому стані.

Про це розповів військовий кореспондент 24 каналу.

Раніше 24 канал повідомляв, що у середу вранці, 16 січня, на лінії розмежування на Донбасі під обстріл із гранатомета потрапила вантажівка українських військових. Внаслідок обстрілу кілька українських військових зазнали поранень. Інцидент стався на межі Донецької та Луганської областей за селищем Троїцьке Попаснянського району. Внаслідок вибуху п'ять українських військовослужбовців отримали поранення та ще п'ятеро отримали різні ступені контузії.

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Приблизно о 10:30 ранку вантажівка з водою рухалась до позиції 72-ї бригади імені Чорних Запорожців. Всередині були військові: водій та екіпаж, який мав розвантажувати цю воду. Коли вони стали, трапився вибух. Проросійські найманці випустили по вантажівці протитанкову керовану ракету. Зважаючи на можливість наводити ракету, бойовики точно знали, куди б'ють. Невідомо, звідки у них з'явилася інформація про рух української вантажівки та її місцеперебування.

Хлопці попадали. Я тільки побачи вибух, порох, дим чорний. Відразу не зрозумів, що... Потім вже... Кров... Їх буквально порозкидало усіх. А я був за машиною – мені осоколок у шию,

– розповів боєць Збройних сил України Микола Мельник.

Журналісти 24 каналу сьогодні були в найблищому місті до селища Троїцьке – Попасна, де було чутно і видно, як літають швидкі одна за іншою. Внаслідок вибуху п'ять українських військовослужбовців отримали поранення та ще п'ятеро отримали різні ступені контузії. Варто розуміти, що "контузія" хоч і звучить значно легше ніж поранення, після деяких її видів можна важко захворіти або навпаки – не одужати повністю. Варто додати, що двоє військовослужбовців перебувають у важкому стані, інші – трохи в легшому та стабільному.

Один без кінцівки нижньої. Численні осколочні поранення. Щодо тяжких: один зараз перебуває в реанімації, за другого – поки що невідомо,

– зазначив Роман Ованенко, водій евакуаційного взводу, який вивозив поранених з-під обстрілу.

Варто додати, що зараз досі триває так зване "новорічне перемир'я", яке оголосили ще перед святами, а отже має зберігатися режим повної тиші, якого бойовики так і не дотримуються.