Пророссийские боевики применили тяжелое вооружение, четверо украинских защитников ранены

На протяжении прошлых суток, 2 августа, оккупационные войска России 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумова, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутова, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкина", – сообщают в штабе.

Также враг обстрелял украинские позиции у Водяного из запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

За минувшие сутки в ходе боевых действий 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения,

– добавили военные.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкина.

По данным разведки двое оккупантов погибли и один получил ранения.