Проросійські бойовики застосували важке озброєння, четверо українських захисників поранено
Упродовж минулої доби, 2 серпня, окупаційні війська Росії 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі один раз із важкого озброєння.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Вогонь вівся по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новолуганського, Шумів, Новомихайлівки, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Талаківки, Павлополя та Широкиного", – повідомляють у штабі.
Також ворог обстріляв українські позиції біля Водяного із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібром 82 мм.
За минулу добу у ході бойових дій 4 військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення,
– додали військові.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Мар’їнки та Широкиного.
За даними розвідки двоє окупантів загинуло та один дістав поранення.
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