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Проросійські бойовики застосували важке озброєння, четверо українських захисників поранено

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Окупаційні війська Росії 28 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ
Окупаційні війська Росії 28 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ / Фото – Обозреватель

Упродовж минулої доби, 2 серпня, окупаційні війська Росії 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі один раз із важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил. 

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"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Вогонь вівся по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Новолуганського, Шумів, Новомихайлівки, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Талаківки, Павлополя та Широкиного", – повідомляють у штабі. 

Також ворог обстріляв українські позиції біля Водяного із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібром 82 мм.

За минулу добу у ході бойових дій 4 військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення,
– додали військові. 

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 6 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Мар’їнки та Широкиного.

За даними розвідки двоє окупантів загинуло та один дістав поранення.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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