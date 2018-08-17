Пророссийские боевики ранили украинского военного, – ООС
В течение текущих суток 17 августа, от 7 до 18 часов оккупационные войска России 14 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось.
Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.
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Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное, Лебединское и Широкино,
– сообщили в штабе.
В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Источник: 24 Канал
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