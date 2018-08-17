Пророссийские боевики ранили украинского военного, – ООС

В течение текущих суток 17 августа, от 7 до 18 часов оккупационные войска России 14 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил. Читайте также: Украина получила от США станции контрбатарейной борьбы Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное, Лебединское и Широкино,

– сообщили в штабе. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.