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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
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СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Проросійські бойовики поранили українського військового, – ООС

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / espreso

Упродовж поточної доби 17 серпня, від 7-ї до 18-ї години окупаційні війська Росії 14 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося.

Про це повідомляє прес-служба Операції Об’єднаних сил.

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Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне, Лебединське та Широкине,
– повідомили у штабі.

Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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