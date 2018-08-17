Проросійські бойовики поранили українського військового, – ООС
Упродовж поточної доби 17 серпня, від 7-ї до 18-ї години окупаційні війська Росії 14 разів порушили режим припинення вогню. Важке озброєння не застосовувалося.
Про це повідомляє прес-служба Операції Об’єднаних сил.
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Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне, Лебединське та Широкине,
– повідомили у штабі.
Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Джерело: 24 Канал
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