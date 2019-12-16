Пророссийские боевики требуют обсудить с ними изменения в Конституцию

Так называемые "власти ДНР" предложили Украине обсудить поправки к Конституции. Закрепление особого статуса Донбасса в Конституции для боевиков является важным условием для мирного сосуществования с Украиной.

Такое мнение высказала представительница незаконной группировки Наталья Никонорова, пишет ТАСС.

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По ее мнению, Украина должна согласовывать изменения Конституции с террористами.

Любые односторонние несогласованные изменения в Конституцию (Украины – 24 канал) не могут быть признаны выполнением комплекса мер и являются прямым и грубым нарушением договоренностей,

– заявила она.

Боевики ожидают, что на ближайшей встрече контактной группы в Минске 18 декабря им удастся согласовать все поправки к украинскому законодательству.

Также Никонорова добавила, что изменения законов "не могут быть торгом".

Киеву следует наконец осознать, что особый статус не является предметом для торга – это важное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования,

– добавила она.

Владимир Зеленский 16 декабря зарегистрировал в Верховной Раде проект закона об изменениях к Конституции относительно децентрализации. В нем нет информации об особом статусе Донбасса.

Рада 12 декабря продлила еще на год действие закона об особом статусе Донбасса. Закон направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Что известно о минске встреча 18 декабря?

На ней планируют согласовать уточненные списки для обмена пленными и определить дату прекращения огня на Донбассе.