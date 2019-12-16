Проросійські бойовики вимагають обговорити з ними зміни до Конституції

Так звана "влада ДНР" запропонувала Україні обговорити поправки до Конституції. Закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції для бойовиків є важливою умовою для мирного співіснування з Україною.

Таку думку висловила представниця незаконного угруповання Наталія Ніконорова, пише ТАСС.

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На її думку, Україна має узгоджувати зміни Конституції з терористами.

Будь-які односторонні неузгоджені зміни до Конституції (України – 24 каналу) не можуть бути визнані виконанням комплексу заходів і є прямим і грубим порушенням домовленостей,

– заявила вона.

Бойовики очікують, що на найближчій зустрічі контактної групи в Мінську 18 грудня їм вдасться погодити всі правки до українського законодавства.

Також Ніконорова додала, що зміни законів "не можуть бути торгом".

Києву слід нарешті усвідомити, що особливий статус не є предметом для торгу – це важлива умова нашого подальшого мирного співіснування,

– додала вона.

Володимир Зеленський 16 грудня зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про зміни до Конституції щодо децентралізації. У ньому немає інформації про особливий статус Донбасу.

Рада 12 грудня продовжила ще на рік дію закону про особливий статус Донбасу. Закон спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.

Що відомо про мінську зустріч 18 грудня? На ній планують узгодити уточнені списки для обміну полоненими та визначити дату припинення вогню на Донбасі.