Пророссийские наемники из гранатометов обстреляли жилые дома Чермалыка: фото

Наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ удалось зафиксировали попадание боеприпасов в дома жителей Чермалыка, что в Донецкой области.

Информацию распространили на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Читайте также: Мы должны знать их: кто погиб на войне в ноябре 2018 года

"По оценке наблюдателей СММ ОБСЕ, обстрелы жилых домов мирных жителей Чермалыка со стороны вооруженных формирований Российской Федерации велись по направлению Набережного с применением станкового противотанкового гранатомета", – отметили в сообщении.

К счастью, среди гражданских жертв нет.

Кроме того, оккупанты ранее обстреляли хутор Свободный.

"В результате длительного провокационного обстрела хутора Свободного (Золотое-4), несмотря на предоставленные накануне гарантии соблюдения режима прекращения огня, были сорваны запланированные ремонтно-восстановительные работы по закладке подземного силового электрического кабеля для восстановления централизованного энергопитания населенного пункта. Воздушную линию электропередачи перед этим намеренно повредили огнем вооруженных формирований Российской Федерации", – отметили в штабе ООС.