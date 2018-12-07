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      Проросійські найманці з гранатометів обстріляли житлові будинки Чермалика: фото

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      Бойовики обстріляли Чермалик
      Бойовики обстріляли Чермалик / ОБСЄ

      Спостерігачам моніторингової місії ОБСЄ вдалось зафіксували влучання боєприпасів у будинки мешканців Чермалика, що на Донеччині.

      Інформацію поширили на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook. 

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      "За оцінкою спостерігачів СММ ОБСЄ, обстріли житлових будинків мирних мешканців Чермалика з боку збройних формувань Російської Федерації велися з напрямку Набережного із застосуванням станкового протитанкового гранатомету", – зазначили у повідомленні. 

      На щастя, серед цивільних жертв немає. 

      Крім того, окупанти раніше обстріляли хутір Вільний. 

      "Внаслідок тривалого провокаційного обстрілу хутора Вільного (Золоте-4), незважаючи на надані напередодні гарантії щодо дотримання режиму припинення вогню, були зірвані заплановані ремонтно-відновлювальні роботи з закладення підземного силового електричного кабелю для відновлення централізованого енергоживлення населеного пункту. Повітряну лінію електропередачі перед цим навмисно було пошкоджено вогнем збройних формувань Російської Федерації", – наголосили в штабі ООС.

       

      Теги: Новини України ОБСЄ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 Канал
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