Проросійські найманці з гранатометів обстріляли житлові будинки Чермалика: фото

Спостерігачам моніторингової місії ОБСЄ вдалось зафіксували влучання боєприпасів у будинки мешканців Чермалика, що на Донеччині.

Інформацію поширили на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

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"За оцінкою спостерігачів СММ ОБСЄ, обстріли житлових будинків мирних мешканців Чермалика з боку збройних формувань Російської Федерації велися з напрямку Набережного із застосуванням станкового протитанкового гранатомету", – зазначили у повідомленні.

На щастя, серед цивільних жертв немає.

Крім того, окупанти раніше обстріляли хутір Вільний.

"Внаслідок тривалого провокаційного обстрілу хутора Вільного (Золоте-4), незважаючи на надані напередодні гарантії щодо дотримання режиму припинення вогню, були зірвані заплановані ремонтно-відновлювальні роботи з закладення підземного силового електричного кабелю для відновлення централізованого енергоживлення населеного пункту. Повітряну лінію електропередачі перед цим навмисно було пошкоджено вогнем збройних формувань Російської Федерації", – наголосили в штабі ООС.