Пророссийский президент предложил Украине изменить Конституцию

Президент Чехии Милош Земан предложил изменить Конституцию Украины в части децентрализации, потому что именно это сможет урегулировать конфликт на Донбассе.

По его мнению, украинский народ разделен по языковому принципу и "децентрализация может помочь решить все проблемы".

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Земан подчеркнул, "чтобы не только русскоязычные, но и все регионы имели большую самостоятельность".

Разумное урегулирование, которое предусмотрено Минскими соглашениями, но их, к сожалению, никто не выполняет, заключается в изменении украинской Конституции. В частности, нужна децентрализация. Чтобы не только русскоязычные, но и другие регионы имели большую автономию,

– заявил президент Чехии.

Милош Земан известен своей прокремлевской позицией и неоднократно выступал за признание оккупированного Крыма российской территорией и за снятие с Кремля санкций. Он охотно летает в гости к своему другу Владимиру Путину, пражский научно-исследовательский Think Tank "Европейские ценности" назвал его "троянским конем Кремля".

Также Земан публично призвал Прагу, чтобы там официально выразили протест против "восхваления Украиной военных преступников".

Он отметил, что якобы министерство иностранных дел Чехии, в частности, его глава Томаш Петршичек, "на чествование бандеровцев в Украине боязливо молчит".

Если бы это происходило в России, выдавались бы тысячи различных заявлений. Позор!

– говорится в заметке.

Поэтому, по его словам, президент публично призвал Чехию официально протестовать против "поклонения военным преступникам из Украины".