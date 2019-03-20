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      Проросійський президент Чехії запропонував Україні змінити Конституцію

      54 Читать новость на русском
      Мілош Земан підтримує Володимира Путіна
      Мілош Земан підтримує Володимира Путіна

      Президент Чехії Мілош Земан запропонував змінити Конституцію України у частині про децентралізацію, бо саме це зможе врегулювати конфлікт на Донбасі.

      На його думку, український народ розділений за мовним принципом і "децентралізація може допомогти вирішити всі проблеми".

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      Земан наголосив, "щоб не тільки російськомовні, а й усі регіони мали більшу самостійність".

      Розумне врегулювання, яке передбачене Мінськими угодами, але їх, на жаль, ніхто не виконує, полягає у зміні української Конституції. Зокрема, потрібна децентралізація. Щоби не тільки російськомовні, а й інші регіони мали більшу автономію”, 
      — заявив президент Чехії.

      Мілош Земан відомий своєю прокремлівською позицію і неодноразово виступав за визнання окупованого Криму російською територією і за зняття з Кремля санкцій. Він залюбки літає в гості до свого друга Володимира Путіна, празький науково-дослідний Think Tank "Європейські цінності" назвав його "троянським конем Кремля".

      Також Земан публічно закликав Прагу, аби там офіційно висловили протест проти "звеличення Україною воєнних злочинців"

      Він зазначив, що нібито міністерство закордонних справ Чехії, зокрема, його очільник Томаш Петршічек, "на вшанування бандерівців в Україні боязливо мовчить".

      Якщо б це діялось в Росії, видавались би тисячі різних заяв. Ганьба!
      – йдеться у дописі.

      Відтак, за його словами, президент публічно закликав Чехію офіційно протестувати проти "поклоніння військовим злочинцям з України".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Чехія Володимир Путін Конституція
      Джерело: 24 Канал
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