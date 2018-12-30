Президент Чехії відзначився обурливою заявою про "звеличення воєнних злочинців" в Україні
Проросійський президент Чехії Мілош Земан публічно закликав Прагу, аби там офіційно висловили протест проти "звеличення Україною воєнних злочинців".
Про це речник президента Їржі Овчачек написав у Twitter.
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Він зазначив, що нібито міністерство закордонних справ Чехії, зокрема, його очільник Томаш Петршічек, "на вшанування бандерівців в Україні боязливо мовчить".
Якщо б це діялось в Росії, видавались би тисячі різних заяв. Ганьба!
– йдеться у дописі.
Відтак, за його словами, президент публічно закликав Чехію офіційно протестувати проти "поклоніння військовим злочинцям з України".
Натомість міністр закордонних справ Томаш Петршічек вважає, що Україна має сама впоратись зі своєю історією.
"Україна повинна буде сама впоратись з болючими місцями своєї історії. Для цього вона мала б отримати необхідний час. Я про це говоритиму зі своїми колегами під час візиту до України на початку наступного року", – наголосив Петршічек.
У чеському МЗС зазначають, що "це не справа дипломатії – оцінювати чи досліджувати історію, це справа істориків".
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту". Зокрема, у ньому йдеться про надання статусу ветеранів воїнам УПА. Нардепи проголосували за цей закон у парламенті 6 грудня. Законопроект у Раду вніс Юрій Шухевич, син Романа Шухевича, який і стояв у витоків УПА.