Президент Чехії відзначився обурливою заявою про "звеличення воєнних злочинців" в Україні

Проросійський президент Чехії Мілош Земан публічно закликав Прагу, аби там офіційно висловили протест проти "звеличення Україною воєнних злочинців".

Про це речник президента Їржі Овчачек написав у Twitter.

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Він зазначив, що нібито міністерство закордонних справ Чехії, зокрема, його очільник Томаш Петршічек, "на вшанування бандерівців в Україні боязливо мовчить".

Якщо б це діялось в Росії, видавались би тисячі різних заяв. Ганьба!

– йдеться у дописі.

Відтак, за його словами, президент публічно закликав Чехію офіційно протестувати проти "поклоніння військовим злочинцям з України".

Натомість міністр закордонних справ Томаш Петршічек вважає, що Україна має сама впоратись зі своєю історією.

"Україна повинна буде сама впоратись з болючими місцями своєї історії. Для цього вона мала б отримати необхідний час. Я про це говоритиму зі своїми колегами під час візиту до України на початку наступного року", – наголосив Петршічек.

У чеському МЗС зазначають, що "це не справа дипломатії – оцінювати чи досліджувати історію, це справа істориків".

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту". Зокрема, у ньому йдеться про надання статусу ветеранів воїнам УПА. Нардепи проголосували за цей закон у парламенті 6 грудня. Законопроект у Раду вніс Юрій Шухевич, син Романа Шухевича, який і стояв у витоків УПА.