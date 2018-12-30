Президент Чехии отличился заявлением о "восхвалении военных преступников" в Украине

Пророссийский президент Чехии Милош Земан публично призвал Прагу, чтобы там официально выразили протест против "восхваления Украиной военных преступников".

Об этом спикер президента Иржи Овчачек написал в Twitter.

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Он отметил, что якобы министерство иностранных дел Чехии, в частности, его глава Томаш Петршичек, "в честь бандеровцев в Украине боязливо молчит".

Если бы это происходило в России, выдавались бы тысячи различных заявлений. Позор!

– говорится в заметке.

Поэтому, по его словам, президент публично призвал Чехию официально протестовать против "поклонения военным преступникам из Украины".

Вместе с тем министр иностранных дел Томаш Петршичек считает, что Украина должна сама справиться со своей историей.

"Украина должна будет сама справиться с болезненными местами истории. Для этого она должна получить необходимое время. Я об этом буду говорить со своими коллегами во время визита в Украину в начале следующего года", – отметил Петршичек.

В чешском МИД отмечают, что "это не дело дипломатии – оценивать или исследовать историю, это дело историков".

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты". В частности, в нем говорится о предоставлении статуса ветеранов воинам УПА. Нардепы проголосовали за этот закон в парламенте 6 декабря. Законопроект в Раду внес Юрий Шухевич, сын Романа Шухевича, который и стоял у истоков УПА.