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      В Ивано-Франковске жестоко избили 71-летнего главу Всеукраинского братства ОУН-УПА

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      В Ивано-Франковске напали на 71-летнего главу Всеукраинского братства ОУН-УПА
      В Ивано-Франковске напали на 71-летнего главу Всеукраинского братства ОУН-УПА / Фото из открытых источников

      В Ивано-Франковске возле офиса Всеукраинского Братства ОУН-УПА молодой человек навеселе напал на 71-летнего главу Братства, главы областного провода Конгресса Украинских Националистов Богдана Боровича. У него диагностировали ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

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      Нападение произошло в четверг, 27 декабря. Виновник конфликта – 21-летний прикарпатец, который является уроженцем Узбекистана. Ко всему, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

      21-летний молодой человек вступил конфликт с двумя пешеходами: будучи нетрезвым, он подбежал к неизвестным ему лицам и начал оскорблять. После этого женщину толкнул в сторону, а мужчине умышленно нанес удар кулаком в лицо,
      – сообщили в полиции.

      В полиции отмечают, что нападавший продолжал наносить удары кулаком в голову даже тогда, когда потерпевший упал.

      Когда же он пытался скрыться с места происшествия, его догнали и остановили. У пострадавшего диагностированы ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.

      Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику, ему объявлено о подозрении в нанесении телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

      Теги: Новости Украины Новости политики УПА Полиция Новости Ивано-Франковска
      Источник: 24 Канал
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