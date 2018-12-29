В Ивано-Франковске жестоко избили 71-летнего главу Всеукраинского братства ОУН-УПА

В Ивано-Франковске возле офиса Всеукраинского Братства ОУН-УПА молодой человек навеселе напал на 71-летнего главу Братства, главы областного провода Конгресса Украинских Националистов Богдана Боровича. У него диагностировали ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Читайте также: Водитель жестоко избил пешеходов-нарушителей, которые перебегали дорогу: видео

Нападение произошло в четверг, 27 декабря. Виновник конфликта – 21-летний прикарпатец, который является уроженцем Узбекистана. Ко всему, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

21-летний молодой человек вступил конфликт с двумя пешеходами: будучи нетрезвым, он подбежал к неизвестным ему лицам и начал оскорблять. После этого женщину толкнул в сторону, а мужчине умышленно нанес удар кулаком в лицо,

– сообщили в полиции.

В полиции отмечают, что нападавший продолжал наносить удары кулаком в голову даже тогда, когда потерпевший упал.

Когда же он пытался скрыться с места происшествия, его догнали и остановили. У пострадавшего диагностированы ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа.

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику, ему объявлено о подозрении в нанесении телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет, ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.