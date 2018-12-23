Порошенко подписал закон о предоставлении статуса ветеранов воинам УПА

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты". Так, в частности, в нем говорится о предоставлении статуса ветеранов воинам УПА.

Об этом информируют на сайте Верховной Рады Украины.

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По состоянию на 23 мая 2018 года, согласно проекту закона, в Украине около 1200 человек, которые были в составе ОУН и УПА. После того, как закон вступит в силу, все они будут иметь одинаковые государственные социальные гарантии, как и другие участники боевых действий.

На сайте парламента отмечается, что закон "был возвращен с подписью от Президента 22 декабря".

Добавим, что согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые участвовали во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в 20 веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и, согласно закону "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке", – признанными борцами за независимость Украины в 20 веке.

Напомним, 6 декабря нардепы проголосовали за этот закон в парламенте. Законопроект в Раду внес Юрий Шухевич, сын Романа Шухевича, который и стоял у истоков УПА.