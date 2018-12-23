Порошенко підписав закон про надання статусу ветеранів воїнам УПА

Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту". Так, зокрема, у ньому йдеться про надання статусу ветеранів воїнам УПА.

Про це інформують на сайті Верховної Ради України.

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Станом на 23 травня 2018 року, згідно з проектом закону, в Україні є близько 1200 осіб, які були в складі ОУН і УПА. Після того, як закон набуде чинності, всі вони матимуть однакові державні соціальні гарантії, як і інші учасники бойових дій.

На сайті парламенту зазначається, що закон "був повернутий з підписом від Президента 22 грудня".

Додамо, що відповідно до закону, статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у 20 столітті в складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА) , озброєних підрозділів Організації українських націоналістів і, відповідно до закону "Про правовий статус і пам'яті борців за незалежність України в XX столітті", – визнаними борцями за незалежність України у 20 столітті.

Нагадаємо, 6 грудня нардепи проголосували за цей закон у парламенті. Законопроект у Раду вніс Юрій Шухевич, син Романа Шухевича, який і стояв у витоків УПА.