Пророссийским силам – до свидания: как "путинофилы" Чехии проиграли либералу Фиале

Россия теряет своих последних союзников в Европе. Пророссийские настроения отдельных европейских государств тают на виду, когда Кремль закапывается в газовый шантаж и атакует границы мигрантами.

Чехия открыла глаза и прекрасно видит, что договариваться и уж тем более сотрудничать с Россией – себе дороже. Потому решила привязать свою внешнюю политику к Евросоюзу и НАТО, а отношения с Россией и Китаем – наоборот пересмотреть.

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Зайду издалека, ведь эта история заслуживает объяснений. Долгое время в Чехии правил пророссийский президент Милош Земан и такой же премьер Андрей Бабиш.

Пророссийскость Бабиша

В октябре Чехия провела парламентские выборы, которые принесли неожиданный результат – партия Бабиша c треском провалилась, а сам Бабиш досиживает последние дни в премьерском кресле.

Чтобы вы понимали всю пророссийскость Бабиша, нужно просто послушать как яро он защищал "Северный поток-2" на климатической конференции в Глазго, которая прошла накануне.

Не удивительно, что Россия отказалась от участия в климатическом саммите. Ведь зачем ехать самим, когда за тебя все может сказать чешский премьер. Но этому пришел конец.

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Власти российских вассалов – конец

Пять чешских партий, победивших на выборах и оппозиционно настроенных к нынешней пророссийской власти, уже подписали соглашение о формировании правящей коалиции.

Остались чисто бюрократические нюансы. А это значит – власти российских вассалов пришел конец. Хотя были шансы, что всё пойдет иным путе.

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Ведь по странным чешским законам, всю эту коалицию мог заблокировать пророссийский президент Земан и наплевав на выборы отдать премьерство Бабишу, которого он кстати видел своим преемником на посту президента.

Когда все изменилось

Однако все изменилось после того, как Земан попал в больницу. В Чехии даже начались споры о том, может ли Земан продолжать исполнять обязанности президента, либо он уже недееспособен.

Но накануне его все же выписали из реанимации. Сейчас он продолжает вести дела прямиком из больницы. При всем при этом, Земан похоже понял, что он и его протеже Бабиш окончательно проиграли.

Потому поручил сформировать новое правительство главе Гражданской демократической партии Петру Фиале, которого уже сегодня называют будущим премьер-министром Чехии.



Земан мог заблокировать коалицию / Фото Denik N

Фиала розгребает проблемы

И вот не успев получить власть, будущий премьер Петр Фиала поспешил разгребать проблемы от предыдущего правительства "путинофилов". Он представил срочный план действий, который необходимо будет реализовать, чтобы избежать затяжного кризиса сразу в нескольких областях

Более того, пророссийский Андрей Бабиш может пересесть из кресла премьер-министра прямиком на скамью подсудимых.

В ближайшее время Парламент Чехии рассмотрит вопрос о лишении Бабиша иммунитета. Ведь его подозревают в коррупционной схеме связанной со строительством.

Украина сможет сотрудничать с Чехией

Бабишу вменяют еще и нанесение ущерба финансовым интересам всего Евросоюза. А это уже выходит далеко за рамки одной только Чехии.

Но нас с вами больше интересует, сможет ли Украина сотрудничать с Чехией в вопросе противостояния России? И как мне кажется – да. Вероятно, что это станет частью разрешения того самого кризиса ценностей, который упомянул Петр Фиала.

Ведь и Фиала, и вся будущая чешская коалиция буквально во всём становятся антиподом правительства Андрея Бабиша. И российский вопрос здесь не стал исключением.



Коалиция Фиалы – антипод Бабиша / Фото Denik N

Партнеры по коалиции уже начинают напоминать о том, что Чехия все таки является частью Евросоюза, а также о том, что Россия буквально устроила теракт на территории их страны.

О чем речь? Напомню, что речь идет о взрывах на чешских складах боеприпасов, которые произошли еще в 2014 году. И вот эти самые боеприпасы должны были тогда отправиться на помощь Украине. Однако, по заявлениям чешских спецслужб, российские агенты ГРУ эти склады взорвали. При чем от взрыва погибли двое граждан Чехии.

Кремль получил результат своих действий – чешские избиратели сказали окончательное "Прощай" пророссийским силам. Новая правящая коалиция заявляет, что будет ориентирована строго на Евросоюз и НАТО.

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А это значит, что больной и ослабевший Милош Земан, которому осталось не так долго на посту президента, станет своеобразным напоминанием чешскому народу о том, к какому упадку может привести заигрывание с Россией.