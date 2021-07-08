Пресс-служба телеграмм-канала "Последний Блокпост" рассказала, что "в начале мая вблизи поселка городского типа Новгородское Донецкой области Александра Скобыляку задержали наши военные".
Актуально Кого украинцы считают виновным в войне на Донбассе: свежий опрос
В течение 2016 – 2019 годов в составе бригады боевиков "Беркут" он был разведчиком и осуществлял наблюдение за военными позициями украинской армии,
– говорится в сообщении.
Впоследствии пророссийский боевик стал командиром отделения первого батальона так называемой территориальной обороны в оккупированной Донецкой области.
В Чехии осудили боевика
- В Чехии осудили 32-летнего Мартина Кантора, который воевал на стороне оккупантов Луганской области. Мужчину признали виновным в совершении террористического акта, а также в участии в террористической группе.
- Прокурор рассказал, что на Донбассе Кантор входил в разведывательно-диверсионной группы. В частности, боевик лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения
- Сейчас место пребывания Кантора – неизвестно, поэтому мужчину судили заочно. Один из его приятелей даже рассказал, что получил сообщение о смерти боевика.