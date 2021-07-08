Пресслужба телеграм-каналу "Останній Блокпост" розповіла, що "на початку травня поблизу селища міського типу Новгородське Донецької області Олександра Скобиляку затримали наші військові".

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Упродовж 2016 – 2019 років у складі бригади бойовиків "Беркут" він був розвідником і здійснював спостереження за військовими позиціями української армії,

– мовиться у повідомленні.

Згодом проросійський бойовик став командиром відділення першого батальйону так званої територіальної оборони на окупованій Донеччині.

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