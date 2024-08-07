Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян. Он подчеркнул, что часть военных экспертов склонна считать, что эта операция в Курской области может содержать в себе программу минимум и программу максимум.

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События в Курской области будут иметь влияние

Олег Саакян отметил, что программа минимум – это сбитие темпов наступления оккупантов на Востоке, бить там, где враг этого меньше всего ожидает. Россиянам приходится привлекать резервы, которые не планировали именно по этому направлению, которые могли бы усилить их наступательные операции.

Это срывает планы врага о возможности наступления через границу. Это программа, которая выходит за рамки минимальной. Вполне вероятно, что таким образом создается дополнительный актив в руках Украины для того, чтобы тезис учитывать реалии на земле перестал играть на руку исключительно России,

– сказал он.

Также международные партнеры воспримут эти события в Курской области как усиление украинских позиций. Кроме того, это может повлиять на российскую риторику относительно так называемых "мирных переговоров", что Украина якобы должна идти на уступки. Ведь наше государство борется за восстановление территориальной целостности и суверенитета.

Обратите внимание! Украина информацию о прорыве российской границы и событиях в Курской области не комментировала.