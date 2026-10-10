Россия продолжает обстреливать украинские города, а на границах европейских стран происходят новые провокации. В Латвии вооруженные люди в масках проникли на территорию страны, взяли камеры, повредили распределительный щит и скрылись.

Политтехнолог Игорь Шейтельман в эфире 24 Канала связал эти события с риском распространения войны на Европу. Несмотря на усиление контроля над населением, российские власти, по его мнению, постепенно теряют способность управлять собственными регионами.

Чума и надежды на конец войны

Сообщения о чуме в России сопровождаются попытками замалчивать эту тему. Журналист Ренат Давлетгильдеев и проект "Можем объяснить" сообщили о распоряжении федеральным телеканалам не произносить слово "чума", тогда как Дмитрий Песков опроверг наличие заболевания.

Масштабная эпидемия могла бы заставить российскую армию отступить с оккупированных территорий, предположил Шейтельман, но в реализацию такого сценария он не верит. Помощь россиянам в этом случае можно было бы обменять на вывод войск, передачу военных преступников в суд и выплату репараций.

Я думаю, что вылечат, наверное. Это не медицинский взгляд на предмет, а общечеловеческий. Болезнь, которая лечится антибиотиками, не смогут остановить? Мне трудно в это поверить,

– сказал Шейтельман.

Символическое значение чумы связано с ее местом в исторической памяти. Шейтельман сравнивает нынешнюю ситуацию с осадой Феодосии Золотой Ордой: болезнь заставила нападающих отступить, но перед отходом они забросали город телами погибших солдат. Зараженные генуэзцы впоследствии занесли чуму в Геную, откуда она распространилась по Европе.

В этом историческом сравнении есть и предостережение для Украины. Политтехнолог не исключает, что больные российские военные могут распространять инфекцию среди украинцев, а болезнь – выходить за пределы территорий, где идет война.

Среди интерпретаций нынешних сообщений о заболевании есть и предположение о "небесном наказании", в частности за утрату мощей Дмитрия Донского. Однако представления о суеверии Путина и его окружения не находят, по мнению политтехнолога, убедительного подтверждения.

Я, наблюдая за Путиным через камеру, не заметил у него каких-либо суеверий. Мне кажется, эти истории преувеличены,

– отметил Шейтельман.

Таких признаков он также не замечал у Медведева, Патрушева, Шойгу или Герасимова. В то же время очереди к мощам в российских городах свидетельствуют, по его мнению, о распространенности суеверий среди населения, а вера в чуму как в дурной знак могла бы ослабить моральный дух россиян.

В Украине история с заболеванием тоже порождает надежды на завершение войны. Шейтельман слышал такие ожидания лично, однако воспринимает их скорее как анекдотические, чем как повод рассчитывать на быстрые изменения.

Историю определяют последствия

Даже громкое событие могут забыть через несколько лет, если оно не изменит ход истории. Именно столько общественного внимания Шейтельман уделяет истории с самолетом Flydubai, когда удалось избежать трагедии. Этот случай уже сравнивают с чудом и возможным будущим историческим мифом. В качестве примера трагедии, о которой, по его мнению, уже реже вспоминают, он приводит сбитый россиянами малайзийский Boeing.

Одиннадцатое сентября вошло в историю. Почему? Потому что это привело к огромным войнам, тектоническим сдвигам, к огромным войнам в Афганистане, в Ираке, к казни Саддама Хусейна. То есть гигантские последствия. А событие с Flydubai не будет иметь гигантских последствий,

– пояснил политтехнолог.

Историческое значение сообщений о чуме также будет зависеть от дальнейшего развития событий. Если проблема исчезнет через несколько недель, о ней могут быстро забыть; если же болезнь приведет к масштабным потерям российской армии, она будет иметь совсем иной вес.

Об уничтожении скота в Сибири вновь заговорили из-за нынешних сообщений о заболевании, хотя до этого тема почти исчезла из обсуждений. Похожей была история с дефицитом яиц в России в 2023 году, который перестал привлекать внимание после восстановления их наличия.

Сейчас нет бензина. Если он появится и все нормализуется, то никто не вспомнит, что во время войны где-то в России исчезал бензин. А вот если из-за этого рухнет Россия, тогда да,

– подчеркнул Шейтельман.

В сравнении с кризисами 1917 года в Российской империи и 1918 года в Германии определяющим является их связь с падением империй. Кратковременные проблемы, в свою очередь, могут создавать большой информационный шум, не изменяя ход событий, а заранее определить, что остановит нынешнюю войну, невозможно, считает политтехнолог.

Гибридные атаки могут перерасти в войну

Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной скоро закончится, хотя пока это может казаться маловероятным. Шейтельман не воспринимает это заявление как обещание мира.

Война между Россией и Украиной закончится, а начнется Третья мировая. И тогда никто не вспомнит, что была война между Россией и Украиной. Она будет переведена на новый уровень,

– предположил Шейтельман.

В этом сценарии Россия начнет полномасштабную войну против Евросоюза. В качестве возможной отправной точки такой эскалации политтехнолог называет 6 октября, когда вооруженные люди прорвали латвийскую границу со стороны Беларуси. Группа в масках сначала гнала нелегальных мигрантов, а затем сама проникла на территорию Латвии, взяла камеры, повредила распределительный щит и скрылась.

Об инциденте сообщил министр внутренних дел. Пограничники заметили нарушителей и немедленно выехали, но не успели прибыть до того, как группа ушла, поэтому огонь по ней не открывали.

Несмотря на отсутствие стопроцентной уверенности в причастности России, Шейтельман считает участников группы российскими военными и расценивает прорыв как проявление гибридной войны. Подобное начало противостояния он прогнозировал за 2–3 недели до этого разговора, когда речь шла о миграционных провокациях на финской границе и возможности появления вооруженных людей вместе с мигрантами.

Следующим шагом в этом прогнозе может стать похищение латвийцев с требованиями отменить санкции или пойти на другие уступки. Среди сценариев есть и захват Краславы с заложниками, а сам прорыв границы политтехнолог сравнивает с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября.

Нарушение границы Польши российским военным вертолетом и проникновение дронов он рассматривает как проверку реакции европейских сил. Опасность заключается и в том, что каждое следующее нападение могут снова объяснять действиями неизвестных лиц, откладывая решение о противодействии.

Все будут до последнего ждать, что как-то обойдется и пройдет. Надо уже понять, что не пройдет, что война будет обязательно. Настоящая, с настоящими солдатами, с настоящим захватом городов. Все это будет,

– прогнозировал Шейтельман.

Сравнение с украинскими событиями касается российских военных, которые выходили из арендованной базы в Севастополе без опознавательных знаков, и вооруженных людей в Донецке в 2014 году, называвших себя туристами. Отсутствие приказов противодействовать вторжению Шейтельман связывает с потерей Крыма и появлением двойной власти в Донецке: решения о применении силы должны принимать командиры, а не сами солдаты.

Удары по мостам наносят удар по логистике

Атаки дронов на киевские мосты Шейтельман считает прежде всего психологическим давлением. Попадания баллистических ракет означали бы попытку разрушить переправы, однако во время ночного обстрела, который он комментировал, таких попаданий не было, по крайней мере от ракет, долетевших до цели.

Есть раненые на мосту, есть люди, которые напуганы. Могли бы быть и убитые, если бы везения было чуть меньше. Но главный эффект заключается в том, что из-за этого мосты затем надолго закрываются и наступает транспортный коллапс. Соответственно, огромные потери в производстве, прежде всего в военном производстве, которое в Киеве очень развито,

– пояснил политтехнолог.

Повреждения Северного моста на момент разговора уже устранили. От городских и центральных властей политтехнолог ожидает гибких решений, которые позволят городу продолжать работать.

Одним из примеров таких решений является "желтая тревога", во время которой учреждения, по словам Шейтельмана, могут действовать по собственному усмотрению. Ранее правила предусматривали закрытие торговых центров, госучреждений и банков; ослабление ограничений помогает поддерживать работу города, но сопряжено с риском для жизни людей.

Если бы во время блокады приняли решение на неделю закрыть "дорогу жизни", пока выяснят ее пропускную способность, то вы понимаете, почему бы блокада Ленинграда не закончилась. В этот момент следующие грузовики объезжают прорубь, зная, что там погибли люди, но едут мимо, понимая, что все мы на войне. Это печальная, трагическая, но правда и реальность войны,

– сказал Шейтельман.

Российские водители грузовиков на трассе вдоль Азовского моря тоже ездят с открытыми или снятыми дверями из-за проблем с логистикой и перевозками топлива. На одном из видео с этой трассы на коротким участке дороги были показаны шесть поврежденных грузовиков.

Пропаганда превращает войну в ценность

Российские власти осуждают блокаду Ленинграда как преступление и называют ее трагедией, но действия российских войск в Олешках Шейтельман сравнивает с тем, что пережили жители осажденного города. В то же время эта история относится к Советскому Союзу, а не к современной Российской Федерации.

Это была страна, по крайней мере в теории, гуманизма, гуманистов. Я имею в виду Советский Союз семидесятых, восьмидесятых годов, который застал меня. А Россия не является страной гуманистов. В России за то, что девочка рисует антивоенный рисунок, ее отца пытают, избивают в застенках ФСБ, сажают на несколько лет в тюрьму,

– заявил Шейтельман.

Советские принципы миролюбия и гуманизма не всегда выходили за пределы фасада, однако их, по крайней мере, пытались прививать через литературу и воспитание. Нынешнюю российскую риторику политтехнолог, напротив, описывает как пропаганду войны и смерти.

Михалков в приведенных примерах представляет войну как благо, а Богомолов призывает быть благодарными за то, что она выпала на долю их поколения. Это отличается от представления о войне как о самом тяжелом испытании, которое преобладало в советской риторике.

Я не говорю, что каждый человек так воспитан, но воспитание, которое несет государство, школа, университеты, телевидение, – все в этом милитаристском, фашистском духе. Поэтому и реакция на это другая. Для них Олешки – это хорошо: мы делаем доброе дело, мы же убили много украинцев в Олешках,

– подчеркнул политтехнолог.

Прикрытие российских военных гражданскими украинцами в такой системе взглядов также может представляться как положительное решение, утверждает Шейтельман. Различия в отношении к человеческим жизням он связывает с воспитанием и пропагандой, а не с генетикой.

Российская элита сохраняет доступ к Западу

Параллель с осажденным Ленинградом касается и отрыва столицы от жизни людей, находящихся под обстрелами. Ольга Берггольц пыталась донести до Москвы положение осажденного города, однако там ее не хотели слышать, в то время как партийные руководители жили значительно лучше.

Похожее ощущение заброшенности Шейтельман видит в обращениях россиян из Белгорода, Курска, Краснодара и Ростова. Жители этих городов спрашивают, почему страдают именно они, в то время как Москва продолжает жить другой жизнью.

Они сидят в Сочи и смотрят, как у них горит танкер или отменяются все мероприятия, которыми раньше жил этот Сочи. Эти города брошены, абсолютно брошены. Когда украинская армия вошла в Курскую область, тоже, по-моему, в России никого не интересовала судьба жителей этой области,

– сказал политтехнолог.

Попытки российских войск отбить территорию Курской области он описывает как действия, не учитывающие жизнь местного населения. В то же время российские светские дамы и жены топ-менеджеров военно-промышленного комплекса посещают Неделю моды в Париже.

Представьте себе, что Геринг с женой прибывают во время Второй мировой войны в Лондон на выставку в тот момент, когда Лондон бомбят. Я думаю, это было бы трудно себе представить. А сейчас – легко. К сожалению, все это допускают,

– отметил Шейтельман.

Такую возможность контактов с Западом он сравнивает с международными связями нацистской Германии до вступления других стран в войну. Среди исторических примеров – Олимпиада 1936 года в Берлине, после которой общение не прекратилось даже из-за войны в Испании и событий в Чехословакии.

Общего запрета на въезд в ЕС для тех, кто служил в российской армии, до сих пор нет, утверждает Шейтельман, а соответствующее предложение не удалось включить в пакет санкций. Эту ситуацию он сопоставляет с позицией Европарламента относительно геноцида украинского народа российскими военными и объясняет тем, что Европа пока не воспринимает эту войну как непосредственно свою.

Книга Глуховского разрушает оправдания

Книга Дмитрия Глуховского стала одним из самых заметных событий в российской либеральной среде и вызвала разные реакции. Автор опубликовал ее в Telegram, открыв читателям доступ к тексту.

Я прочитал две трети, треть осталась, но каждую из сцен, каждого из персонажей я знаю, просто каждого лично. Я их видел бесчисленное количество раз,

– сказал Шейтельман.

Такие же типажи встречаются в видеообращениях россиян о событиях в их городах или семьях, которые распространяются в Telegram. Они узнаваемы для людей, постоянно следящих за Россией из Украины или Латвии.

Для знакомого Шейтельмана из Израиля, который профессионально не занимается новостями, книга открыла гораздо менее знакомую картину. Он прочитал ее на одном дыхании, в то время как политтехнолог узнавал уже знакомые сцены.

Мне кажется, Дмитрий Глуховский сделал очень многое для того, чтобы люди не посмели больше отворачивать головы. И сейчас они плывут в него и кричат: "Ты не имеешь права. Мы живем в России, мы лучше знаем", потому что им показали, прямо поднесли зеркало и сказали: "На, смотрите",

– подчеркнул политтехнолог.

Публикациям в открытом доступе Шейтельман отводит две трети значения этого события, а самому тексту – треть. Такой способ распространения лишает читателя оправдания, что он не прочитал книгу, потому что не имел к ней доступа.

Россия теряет управляемость

Путин выступил на заседании Валдайского клуба в Москве. Состояние России Шейтельман оценивает по поведению населения и способности власти выполнять свои задачи в регионах.

С одной стороны, тотальный контроль над местным населением уже установлен. А с другой – потеря контроля, потеря управляемости. Местное население уже полностью подчинено. Что им скажут, то и будут делать,

– заявил Шейтельман.

Даже если люди не согласны с решениями властей, они продолжают выполнять их требования. В то же время невозможность провести форум в Сочи и, по мнению политтехнолога, приехать Путину в Белгород, Курск, Ростов или Краснодар является признаками потери управляемости на собственно российской территории.

Зерно из Черного моря больше не вывезти россиянам, нефть не вывезти, все сгорает сразу. И я имею в виду именно территорию Российской Федерации, а не оккупированные территории,

– сказал Шейтельман.

Отсутствие заметных протестов во время выборов, за исключением упомянутых им коммунистов, политтехнолог считает признаком окончательного укрепления тоталитарного режима. Однако способность Путина обеспечивать выполнение приказов в регионах ставится под сомнение: если он не может приехать к губернатору Ростова, то, по его мнению, теряет и рычаги влияния на него.

"Игорь Шейтельман о прорыве границы Латвии, Третьей мировой войне и потере Путиным контроля над Россией": смотрите видео