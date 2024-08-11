Россия теряет контроль над рядом территорий, но не вводит там военное положение. В ISW считают, что таким образом враг хочет преуменьшить масштаб прорыва. И одновременно связывает себе руки, ведь Москва могла бы привлечь широкие ресурсы путем мобилизации.

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Запад не ожидал боев на территории России

По словам Грозева, представители нескольких западных стран, с которыми он разговаривал, были удивлены масштабом и длительной подготовкой контратаки на территории России. Партнеры сначала думали, что это "минимальная психологическая операция, которая имеет целью создать напряжение среди российского населения, чтобы они поняли цену войны". Но после первых двух ночей боев изменили отношение.

События на Курщине дестабилизируют Кремль

Окружение Путина ждало до ноября, чтобы посмотреть, где будут наступать оккупанты. И уже тогда "качать тему" замораживания конфликта с новым лидером или лидеркой США, имея сильные переговорные позиции. Теперь же это невозможно.

Бои в Курской области очень дестабилизируют руководство Кремля. Как бы ни развивались события дальше – или бойцы будут продвигаться, или закрепятся, – но маховик хаоса уже запущен.

Будем видеть все больше хаоса и потери концентрации вообще в стратегии России. Поэтому это гораздо важнее, чем кажется со стороны,

– подытожил Грозев.

Интересно! Российские "военкоры" признают: боевые действия на территории России могут подтолкнуть "договориться о мире до ноября – декабря" и поставят оккупантов "перед перспективой все более дорогой войны (финансовой, репутационной и организационной)". Они указывают, что атака на Курск стала возможной благодаря бюрократической неповоротливости российской системы управления, и может спровоцировать недовольство, разочарование и апатию.